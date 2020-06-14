Путин анонсировал появление контргиперзвукового оружия в России

Российские специалисты разрабатывают контргиперзвуковое оружие, которое уже скоро появится. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Гиперзвуковое оружие появилось у российских военных в 2018 году. Пока ни одна страна не может похвастаться таким вооружением.

«Оно появится [у других стран]. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — заявил глава государства в программе «Вести недели» на канале «Россия 1».

Лидер страны добавил, что сейчас из-за скорости никто не может противодействовать гиперзвуковому оружию. По словам Путина, именно в этом состоит уникальность положения России.

«Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие», — заключил президент.

В середине февраля генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов рассказал, что в России сразу несколько институтов занимаются гиперзвуковыми разработками. В 2019 году Путин объявил об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».