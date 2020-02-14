Несколько десятков гиперзвуковых проектов насчитали в России

В России сразу несколько институтов объединяют усилия для гиперзвуковых разработок. Этой теме посвящен не один десяток проектов, так что скоро, возможно, в стране появится межведомственный центр по развитию гиперзвука.

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов сказал журналистам, что гиперзвуком сейчас занимаются ВПК «НПО машиностроения», ЦАГИ, ЦИАМ, академические институты и организации. Но важно, чтобы усилия разработчиков не растаскивались по «разным углам».

«И хотя на сегодня задачи создавать межведомственный центр по развитию гиперзвука не стоит, думаю, она будет поставлена в ближайшее время. А то, что уже сделано по этой теме, мы будем представлять на ближайших закрытых выставках», — сказал Обносов, его цитирует РИА «Новости».

Пока что только Россия объявила, что располагает гиперзвуковым оружием. Президент Владимир Путин в 2019 году рассказал о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком «Авангард» и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».

В послании Федеральному собранию уже в этом году президент объявил, что Россия долгое время догоняла другие страны, но теперь не просто перегнала, но обеспечила себе запас.