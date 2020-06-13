Дональд Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете США

Американский президент Дональд Трамп анонсировал создание новейших гиперзвуковых ракет, которые способны достигать крошечные цели с расстояния в 1600 километров. Об этом он рассказал на своем выступлении перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.

«Мы строим новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты сотнями, новые танки, военные спутники, реактивные ракеты, даже гиперзвуковую ракету, которая движется в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты, доступной в настоящее время в мире, и может поразить цель на расстоянии 1000 миль (1600 километров ) в пределах 14 дюймов (35,5 сантиметров ) от центральной точки», — отметил глава государства. Его слова приводит РИА «Новости».

О конкретных датах появления такой ракеты он ничего не сказал. Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия.

Также сегодня Трамп заявил, что американские военные больше не будут «решать чужие конфликты» и восстанавливать другие государства.

Как напомнил «Царьград», Трамп во время предвыборной кампании обещал переключиться на внутренние проблемы страны. Однако практически сразу он ввел войска в Сирию и поругался с Китаем.