Путин подарил президентам Армении и Азербайджана символ мира

Президент Владимир Путин провел трехсторонние переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. Во время встречи он подарил Николу Пашиняну и Ильхаму Алиеву оливковую ветвь, символизирующую мир.

«Вот слева от меня видите наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским друзьям — оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться», — сказал Путин по итогам переговоров.

По словам российского лидера, ему удалось договориться с коллегами по ряду ключевых вопросов. Одной из тем стала демаркация границы между Арменией и Азербайджаном.

«Первый из них — это создание механизмов — до конца этого года мы договорились это сделать — демаркации и делимитации границ между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет», — заявил Путин.

Он добавил, что стороны также отдали должное работе российских миротворцев и пограничников. Была отмечена работа тех, кто занимается разминированием и возвращением людей домой.

Трехсторонняя встреча президентов России, Армении и Азербайджана проходила 26 ноября в Сочи. Лидеры стран обсуждали вопросы в течение трех часов. После завершения переговоров Путин подчеркнул, что встреча была конструктивной. Сторонам удалось продвинуться по гуманитарным темам, а также договориться о разблокировании транспортных коридоров.