Пушков предложил неполиткорректно выслать сотрудницу норвежского консульства из России

Россия должна принять «неполиткорректные меры»по отношению к сотруднице норвежского консульства Элисабет Эллигсен и выслать из страны за ее русофобские высказывания в мурманском отеле. Такое мнение высказал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Поведение норвежки в российском отеле отражает взгляды многих западных коллег и свидетельствует о популяризации русофобии на Западе, отметил сенатор.

«Хотя МИД Норвегии политкорректно отмежевался от слов своей сотрудницы, полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада. Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России», — написал Пушков.

Он отметил, что Россия должна как минимум предупредить Осло, что любой подобный выпад против российских граждан отразится на работе дипмиссии Норвегии в РФ.

Норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле из-за того, что ее попросили подождать, пока горничная закончит убирать номер. Она заявила, что ненавидит русских, при этом представитель норвежской дипломатии усомнилась в качестве уборки и употребляла матерные ругательства.