«Ненавижу русских!» Норвежский консул устроила скандал в мурманском отеле

Норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле из-за того, что ее попросили подождать, пока горничная закончит убирать ее номер. Записью с камер видеонаблюдения в отеле поделился канал Mash.

Вначале Эллингсен возмутило, что «кто-то живет» в ее номере, а закончилось матерными ругательствами и восклицанием»: Ненавижу русских!».

«Я ненавижу русских! Просто дайте мне номер. Я буду стоять здесь, пока не получу номер! <…> Я буду стоять у двери номера и смотреть, как горничная убирает, просто дайте мне ключ!» — бушевала консул.

Она упомянула о том, что ее коллегу тоже «переселили из ее комнаты по какой-то причине». Эллингсен заявила, что не намерена ждать «ни минуты», поскольку «уже и так поздно».

Затем она усомнилась в том, что номер будет чистым после уборки.

«Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не какая-нибудь русская женщина, которая убирает абы как, это не уборка. Я вообще смогу спать в этой кровати?» — произнесла консул.

По данным Маsh, полиция начала проверку ее высказываний. Консулу может грозить уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».