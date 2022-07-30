МИД Норвегии извинился за поведение сотрудницы консульства в Мурманске

Министерство иностранных дел Норвегии осудило русофобские высказывания сотрудницы консульства в Мурманске. Представитель пресс-службы МИД Тува Ронес Богснес заявила, что ведомство сожалеет об инциденте с Элисабет Эллингсен, сообщил ТАСС.

«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», — отметила Богснес.

Ранее консул Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле. Она не захотела ждать, пока горничная уберется в своем номере. Дипломат заявила, что ненавидит русских, а также несколько раз употребила нецензурные выражения.

В ответ сенатор Андрей Клишас назвал Эллингсен «мразью». Он призвал выслать дипломата из России.