Пропуска для выхода из дома отменят в Татарстане с 12 мая

Ранее документ обязывал жителей соблюдать режим самоизоляции и получать пропуска для выхода из дома. С 12 мая режим самоизоляции будет носить рекомендательный характер.

В новом постановлении не упоминаются спецразрешения и пропуска для передвижения по республике. Напрямую об отмене пропускной системы не говорится.

Система пропусков действует в Татарстане с 1 апреля. Для выхода из дома можно выбрать одну из 10 причин.

С 12 мая в республике вводят обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте, такси и магазинах. Детские площадки остаются закрытыми. На регистрации браков смогут присутствовать не более 10 человек.

С 12 мая сразу в нескольких российских регионах вводят обязательное ношение защитных масок, в некоторых (например, в Москве и Санкт-Петербурге) также требуют надевать перчатки в общественных местах. За выход из дома без средств индивидуальной защиты могут выписать штраф в размере 4-5 тысяч рублей.