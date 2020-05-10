    10 мая 2020, 22:01

    Штраф за выход на улицу без маски и перчаток утвердили в Петербурге

    Кирилл Фролов

    С 12 мая в Санкт-Петербурге будут штрафовать за отсутствие защитной маски и перчаток в общественных местах, в том числе на улице. Об этом сообщили городские власти.
    Штраф за выход на улицу без маски и перчаток утвердили в Петербурге

    «С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — сказано в сообщении.

    Помимо медицинских масок можно носить «респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия».

    Штраф за выход без маски или перчаток составит 4 тысячи рублей.

    С 12 мая носить защитные маски будет необходимо в Москве, Подмосковье и ряде других российских регионов. В столице также потребуется надевать перчатки. Городские власти рассказали, в каких местах необходимы средства индивидуальной защиты. Штраф за их отсутствие составит в Подмосковье 4 тысячи, в Москве — 5 тысяч рублей. Власти Московской области пообещали первое время не штрафовать нарушителей, а делать им предупреждения.

    Исходя из средней цены на маски 30 рублей за штуку, москвич, работающий пять дней в неделю, за месяц потратит них более 2 тысяч рублей.