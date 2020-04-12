Татарстан ужесточил правила выхода из дома из-за тех, кто злоупотребляет пропусками

Оперативный штаб Республики Татарстан решил сократить количество пропусков из-за того, что жители часто используют их не по назначению. Например, оформляют разрешение на похороны или участие в судебных заседаниях каждый день, а сами — гуляют по улицам.

Об этом РИА «Новости» рассказали власти региона.

Теперь участие в похоронах станет возможным один раз в неделю, участие в судебных заседаниях — раз в месяц, посещение МФЦ — раз в неделю. Поехать на дачу можно будет только два раза в неделю. Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин пояснил: это сделано, чтобы люди использовали пропуска для реальной необходимости, а не для формальности.

Новые правила вступят в силу в ближайшее время.

В Татарстане с 1 апреля работает система СМС-разрешений для выхода из дома. Там установлены всего десять причин, которые дают право находиться один час вне дома. Среди них — посещение суда, больницы или поликлиники, участие в похоронах, выезд на дачу, доставка лекарств или продуктов питания, оказание помощи нетрудоспособным родственникам и другие.

В Москве пропускной режим будут водить только с 15 апреля.