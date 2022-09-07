Программу дальневосточной ипотеки продлят до 2030 года | 360°

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Программу дальневосточной ипотеки продлят до 2030 года

Президент России Владимир Путин на ВЭФ поручил продлить программу дальневосточной ипотеки

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Продлить действие программы дальневосточной ипотеки поручил президент России Владимир Путин. Он выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил ТАСС.

«Программа рассчитана до 2024 года, но учитывая востребованность и эффективность, предлагаю продлить ее как минимум до 2030 года. Надеюсь, что дальневосточники это точно оценят», — сказал президент.

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Правительство России утвердило программу «Дальневосточная ипотека» в декабре 2019 года, а минувшим летом расширило. Педагоги и медики, проработавшие на Дальнем Востоке не меньше пяти лет, а также молодые семьи, одинокие родители, участники программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности могут взять кредит на строительство или покупку жилья по льготной ставке до 2%.

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Перед выступлением на ВЭФ Владимир Путин встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Они обсудили не только продление срока действия дальневосточной ипотеки, но и увеличение возраста ее участников с 35 до 40 лет, а также максимальной суммы с шести до 8,5 миллиона рублей.

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