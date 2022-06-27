«Дальневосточная ипотека» станет доступна учителям и медикам

Правительство России по поручению президента Владимира Путина расширит программу «Дальневосточная ипотека». Теперь купить квартиру или построить дом на льготных условиях смогут медики и преподаватели.

«Теперь „Дальневосточная ипотека“ будет распространяться и на специалистов медицинских и образовательных организаций при условии, если они проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет», — рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, его процитировало РИА «Новости».

Мишустин напомнил, что программа действует больше двух лет и в ней приняли участие свыше 40 тысяч человек. Привилегиями могут воспользоваться молодые семьи, участники «Дальневосточного гектара» и региональных программ трудовой мобильности.

В рамках программы «Дальневосточный гектар» бесплатные земли в Арктической зоне уже получили три тысячи россиян. Таковы данные на 1 июня.