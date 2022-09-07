Путин анонсировал продление дальневосточной ипотеки | 360°

Общество 07 сентября 2022, 02:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин анонсировал продление дальневосточной ипотеки Президент РФ Путин обещал продлить дальневосточную ипотеку и увеличить возраст заемщиков Unsplash

Читать 360tv в

Срок действие программы «Дальневосточная ипотека» продлят, возраст заемщиков увеличат до 40 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Глава региона в ходе встречи отметил, что «Дальневосточная ипотека» пользуется популярностью и многие обращаются с просьбами распространить ее действие на граждан до 40 лет. Сейчас максимальный возраст заемщика по программе составляет 35 лет, сообщило РИА «Новости».

Реклама

«Сейчас молодежь чуть позже выходит составлять семейные пары, не в 20 лет, а в 30, в 32, и, соответственно, просят — раз пенсию продлили, возраст продлить до 40 лет», — пояснил Кожемяко.

Реклама

Путин пошутил, что хотят «считаться молодежью до 40 лет». Он пообещал проработать вопрос об увеличении возрастного ценза заемщиков.

Кожемяко также попросил главу государства увеличить максимальный размер кредита с шести миллионов до 8,5 миллиона рублей.

0 0 0 0 0 0