Путин анонсировал продление дальневосточной ипотеки | 360°

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Путин анонсировал продление дальневосточной ипотеки

Президент РФ Путин обещал продлить дальневосточную ипотеку и увеличить возраст заемщиков

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Срок действие программы «Дальневосточная ипотека» продлят, возраст заемщиков увеличат до 40 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Глава региона в ходе встречи отметил, что «Дальневосточная ипотека» пользуется популярностью и многие обращаются с просьбами распространить ее действие на граждан до 40 лет. Сейчас максимальный возраст заемщика по программе составляет 35 лет, сообщило РИА «Новости».

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«Сейчас молодежь чуть позже выходит составлять семейные пары, не в 20 лет, а в 30, в 32, и, соответственно, просят — раз пенсию продлили, возраст продлить до 40 лет», — пояснил Кожемяко.

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Путин пошутил, что хотят «считаться молодежью до 40 лет». Он пообещал проработать вопрос об увеличении возрастного ценза заемщиков.

Кожемяко также попросил главу государства увеличить максимальный размер кредита с шести миллионов до 8,5 миллиона рублей.

Ипотека

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