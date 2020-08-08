Дегтярев заявил, что не разрешал чиновникам Хабаровска летать бизнес-классом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг информацию, что он якобы разрешил хабаровским чиновникам летать бизнес-классом. Глава региона призвал людей не верить фейкам.

«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 5 августа подписал постановление, в котором «черным по белому написано: эконом-класс». Он призвал не верить фейкам и быть внимательными.

Траты на содержание регионального правительства начал сокращать экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал. Он запретил местным чиновникам летать бизнес-классом. Накануне в СМИ появились сообщения, что Дегтярев вернул членам правительства региона это право.

Ранее Дегтярев заявил, что не собирается повышать свою зарплату. Она останется такой же, как и у его предшественника.

Сергей Фургал сейчас находится под арестом по обвинению в организации убийств и покушении на убийство дальневосточных бизнесменов. Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия и назначил на пост врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.