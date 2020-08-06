«Аэрофлот» перестал продавать льготные билеты с Дальнего Востока

Авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу льготных билетов с вылетом с Дальнего Востока в центральную часть России. Причиной стало исчерпание лимита субсидий перевозчиком.

«„Аэрофлот“ действительно с 4 августа приостановил бронирование субсидированных билетов на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа. Лимит полученных государственных субсидий на перевозки по этим направлениям исчерпан», — привел ТАСС слова пресс-секретаря авиакомпании Юлии Спиваковой.

Она отметила, что пассажиры смогут продолжать пользоваться программой «плоских» тарифов. Она действует для рейсов с вылетом из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Также в список входят Калининград и Симферополь. Программа работает и для обратных рейсов из всех этих городов в столицу.

Спивакова напомнила, что «Аэрофлот» продает билеты по собственным «плоским» тарифам, чтобы сделать перевозки более доступными. По этой программе можно купить билет в экономический класс по фиксированной цене.

Ранее «Аэрофлот» снял с продажи билеты по направлениям, которые все еще закрыты из-за коронавируса. Если билет был куплен до 1 мая, то за него компания предлагает оформить ваучер. Пассажирам, купившим билеты после этой даты, пообещали вернуть деньги.