Блинкен ушел от ответа на вопрос, считать ли саудовского принца убийцей

Соединенные Штаты постоянно имеют дело с иностранными лидерами, которые совершают «отвратительные» поступки. С ними необходимо работать ради собственных интересов, заявил CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Так глава американской дипломатии отреагировал на вопрос, считает ли он убийцей наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

В феврале президент США Джо Байден отказался вводить санкции против наследного принца, который, по мнению американского разведсообщества, несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашукджи. Во время предвыборной кампании Байден обещал наказать высокопоставленных саудовских лидеров за это преступление.

По словам госсекретаря, разрыв отношений не поможет США продвигать свои интересы и ценности.

«Каждый день по всему миру нам приходится иметь дело с лидерами стран, которые совершают действия в диапазоне от предосудительных до отвратительных», — сообщил Блинкен.

Он добавил, что с точки зрения реального продвижения американских интересов с ними важно работать. Мухаммед бен Сальман когда-нибудь возглавит Саудовскую Аравию. Помощь этой страны потребуется США, например, для того, чтобы положить конец войне в Йемене, объяснил госсекретарь.