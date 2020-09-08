«Мягкое наказание» в стране казней. Почему убийцы журналиста Хашукджи избежали смерти

Почему смягчили приговор?

Хашукджи — известный саудовский журналист. Он критиковал власти страны. С 2017 года мужчина жил в США и был колумнистом в The Washington Post. Два года назад его вызвали в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле, где убили. Тело Хашукджи так и не нашли. Считается, что его по частям вынесли из здания.

Всего по обвинению в убийстве журналиста изначально проходили 11 человек. Однако доказать вину чиновников, близких к наследному принцу Мухаммеду бен Салману, не смогли. Так, отстраненного с поста главного советника принца Сауд аль-Кахтани следователи даже допросили, но никаких доказательств его вины не нашли. Также признали невиновным бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Ахмеда Алассири.

В итоге осудили восемь человек. При этом пятерым фигурантам отменили смертные приговоры, назначив им по 20 лет лишения свободы. Еще одного приговорили к 10 годам тюрьмы. Двое оставшихся получили по семь лет заключения.

Имена приговоренных не раскрывают, однако генпрокуратура заявляла, что журналиста убили сотрудники службы общей разведки Саудовской Аравии, которые во время возвращения Хашукджи на родину из Стамбула «превысили свои полномочия».

Смягчить наказание позволило то, что в мае семья журналиста простила убийц. Об этом в Twitter от имени семьи написал сын погибшего Салах.

«Мы, сыновья мученика Джамаля Хашукджи, объявляем, что мы прощаем тех, кто убил нашего отца — пусть он упокоится с миром», — говорится в заявлении семьи Хашукджи. Там также отмечается, что она делает это «в добродетельную ночь священного месяца Рамадан».

По законам королевства, родственники жертвы могут простить убийцу и даже помиловать уже осужденного. Тогда преступника не могут казнить, но он все-таки обязан предстать перед судом и понести наказание.

Окончательный приговор близкие журналиста сочли «справедливым решением». Вынесенный судом вердикт они назвали «устрашающим фактором для каждого преступника, кем бы он ни был». Позицию родственников озвучил адвокат семьи Мутасима Хашукджи, пишет газета Asharq al-Awsat.

Реакция Турции

Несмотря на позицию семьи убитого, вынесенный вердикт «не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества». Это заявил глава пресс-службы турецкого президента Фахреттин Алтун в Twitter.

«Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом Хашукджи, кто хотел его смерти и были ли местные сообщники», — добавил Алтун. Он отметил, что все эти вопросы «ставят под сомнение достоверность судебных разбирательств в Саудовской Аравии». Более того, директор по связям с общественностью при президенте Турции призвал саудовские власти сотрудничать с расследованием убийства Хашукджи, которое продолжается в Турции. Чиновник уверен, что «это единственный способ предотвратить подобные злодеяния в будущем».

Однако Саудовскую Аравию мало волнует реакция других стран. В этом уверен британский юрист Александр Меркурис. В разговоре с «360» он подчеркнул, что власти королевства ощущают себя слишком сильными. Саудиты сотрудничают с США и наладили отношения со многими европейскими государствами. Более того, у Саудовской Аравии хорошие отношения с Россией и Китаем. Также эта страна — главный поставщик нефти, поэтому остальные государства не хотят лишний раз вступать с ней в конфликт.

Мягкое наказание

Это наказание в целом считается мягким для Саудовской Аравии, где распространен приговор «казнь».

Для системы правосудия Саудовской Аравии это мягкое наказание. Это страна, где есть смертная казнь. Ее применяют очень часто. Обычно за убийство приговаривают к смертельной казни. Если бы это было другое дело, вряд ли кто-нибудь обратил бы внимание на прощение семьи убитого Александр Меркурис юрист.

По словам собеседника «360», он не уверен, что осужденные «отсидят» установленные сроки заключения. Он считает, что люди, которые заказали убийство, не наказаны, исполнителей же могут спасти покровители. Меркурис назвал происходящее показательной историей, а не настоящим правосудием.

С тем, что суд выбрал слишком мягкое наказание, согласен и вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов.

Опираясь на судебную практику, могу сказать, что наказание достаточно мягкое. Власти не очень хорошо относились к этому журналисту. Этим делом вообще стали заниматься лишь после того, как историю предали огласке Александр Ионов правозащитник.

Смертная казнь в Саудовской Аравии

При этом нельзя сказать, что Саудовская Аравия отличается тенденцией к смягчению наказаний или сокращению количества смертных казней. Ежегодно там приговаривают к высшей мере людей, совершивших следующие преступления: умышленное убийство, ограбление, изнасилование, употребление наркотиков, а порой и атеизм.

При этом обычно казни совершают публично, а среди методов встречаются отсечение головы и побиение камнями. Редко, обычно в отношении женщин, применяют расстрел. В особых случаях прибегали даже к распятию обезглавленного тела. Больше 10 лет назад в королевстве вынесли смертный приговор серийному педофилу и убийце. 22-летнего маньяка сначала лишили головы, а потом распяли его труп на кресте и выставили на всеобщее обозрение.

Одна из не менее известных казней в стране состоялась четыре года назад. Тогда отсекли голову принцу Турки ибн Сауд аль-Кабиру, которого обвинили в убийстве. Незадолго до этого был казнен шейх Нимр ан-Нимр, шиитский проповедник. Так его наказали за призывы к беспорядкам и «выходу из повиновения правителей».

А ранее выстрелом в голову казнили принцессу из дома Саудов Мишааль бинт Фахд аль Сауд. Ее обвинили в прелюбодеянии. При этом девушка была внучкой Мухаммада ибн Абдул-Азиза, который в свою очередь приходился старшим братом королю Халиду. Во время учебы в Ливане принцесса влюбилась в сына посла Саудовской Аравии. По возвращении девушки домой стало известно, что она несколько раз встречалась с мужчиной без свидетелей. На основании этого ей и предъявили обвинение. При этом необходимых по закону свидетелей преступления не было.

В королевстве есть целые династии палачей, которые передают свое дело по наследству. В прошлом году в Саудовской Аравии казнили рекордное количество людей, говорится в докладе Amnesty International. По данным организации, в 2019 в королевстве казнили 184 человека.