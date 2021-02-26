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    26 февраля 2021, 21:45

    Саудовского наследного принца обвинили в причастности к убийству Хашукджи

    Анастасия Кукова

    Администрация Байдена предоставила Конгрессу и опубликовала рассекреченный отчет разведки об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. В нем говорится, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман одобрил операцию по его уничтожению.

    Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман.

    Как сообщает CNN со ссылкой на документ сотрудники спецслужб, США уверены в том, что секретная операция в Турции была одобрена принцем.

    «Мы основываем эту оценку на контроле наследного принца над принятием решений в Королевстве, непосредственном участии ключевого советника и членов службы защиты Мухаммада бин Салмана в операции, а также на поддержке наследным принцем применения насильственных мер для подавления диссидентов за рубежом, в том числе Хашукджи», — говорится в отчете.

    Разведчики утверждают, что бин Салман «полностью контролирует» действия саудовской разведки и служб безопасности, а это означает, что операция по устранению журналиста не могла бы быть проведена без его разрешения.

    «С 2017 года наследный принц полностью контролирует службы безопасности и разведки Королевства, поэтому маловероятно, что саудовские чиновники провели бы операцию такого рода без разрешения наследного принца», — говорится в отчете.

    Разведка сообщила, что в октябре 2018 года в Стамбул прибыли 15 человек. В том числе, близкий советник принца, представители Королевского суда и семь членов элитного подразделения личной охраны бин Салмана.

    После убийства журналиста они покинули Турцию на двух самолетах, принадлежащих компании, купленной принцем за год до инцидента.