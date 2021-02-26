Саудовского наследного принца обвинили в причастности к убийству Хашукджи

Администрация Байдена предоставила Конгрессу и опубликовала рассекреченный отчет разведки об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. В нем говорится, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман одобрил операцию по его уничтожению.

Как сообщает CNN со ссылкой на документ сотрудники спецслужб, США уверены в том, что секретная операция в Турции была одобрена принцем.

«Мы основываем эту оценку на контроле наследного принца над принятием решений в Королевстве, непосредственном участии ключевого советника и членов службы защиты Мухаммада бин Салмана в операции, а также на поддержке наследным принцем применения насильственных мер для подавления диссидентов за рубежом, в том числе Хашукджи», — говорится в отчете.

Разведчики утверждают, что бин Салман «полностью контролирует» действия саудовской разведки и служб безопасности, а это означает, что операция по устранению журналиста не могла бы быть проведена без его разрешения.

«С 2017 года наследный принц полностью контролирует службы безопасности и разведки Королевства, поэтому маловероятно, что саудовские чиновники провели бы операцию такого рода без разрешения наследного принца», — говорится в отчете.

Разведка сообщила, что в октябре 2018 года в Стамбул прибыли 15 человек. В том числе, близкий советник принца, представители Королевского суда и семь членов элитного подразделения личной охраны бин Салмана.

После убийства журналиста они покинули Турцию на двух самолетах, принадлежащих компании, купленной принцем за год до инцидента.