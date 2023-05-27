Общество 27 мая 2023, 18:26 Пригожин рассказал о будущем ЧВК «Вагнер» после освобождения Артемовска Пригожин: решение о работе «Вагнера» будут принимать исходя из обстановки на Украине

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После выхода из Артемовска бойцы ЧВК «Вагнер» направятся в полевые лагеря, чтобы привести себя в порядок и заняться доукомплектованием. Затем, исходя из ситуации на Украине, примут решение о дальнейшей работе компании, заявил ее основатель Евгений Пригожин.

«Сегодня около 15–20 тысяч человек — те, кто готов в бронежилетах, в разгрузках, с личным и коллективным вооружением и боекомплектом на несколько суток боя десантироваться в любую точку мира и прямо с колес вступить в бой», — отметил он.

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По словам Пригожина, если «вагнеровцам» не потребуется работать на Украине, бойцы ЧВК смогут за пару месяцев освободить территорию, эквивалентную приблизительно 20% территории Африканского континента.

«С учетом того, что менее тысячи человек всего за полгода сделали Центральную Африку абсолютно безопасной», — заметил он.

Бизнесмен подчеркнул, что эти 15–20 тысяч человек — не весь личный состав частной военной компании.

«Большая часть останется на территории России для того, чтобы дальше готовиться к следующим задачам», — заключил основатель ЧВК.