Спецоперация 25 мая 2023, 23:14 Бойцам ЧВК «Вагнер» вручили награды за освобождение Артемовска Пригожин: звезды Героев России вручили ЧВК «Вагнер» за освобождение Артемовска РИА «Новости»

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Бойцы и командиры ЧВК «Вагнер» получили 25 мая звезды Героев России. Их наградили за освобождение Артемовска, сообщила пресс-служба основателя военной компании Евгения Пригожина.

«Вручили сегодня звезды Героев России бойцам и командирам ЧВК „Вагнер“ за освобождение города», — отметил он.

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Пригожин не стал уточнять количество наград и личные данные получивших их бойцов.

«Остальные награды на сегодня формируются, чтобы состоялся указ президента, и все парни, которые принимали участие и проявили себя геройски, были награждены», — подчеркнул основатель ЧВК.

С быстрым оформлением документов, отмечал Пригожин, помог президент России Владимир Путин. Процесс занял всего сутки.

Минобороны заявило о полном освобождении Артемовска 21 мая. Вышедший из-под контроля ВСУ город показали на видео, снятом с беспилотника.