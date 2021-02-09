Президент встретится с лидерами думских фракций 17 февраля

Президент Владимир Путин встретится с главами фракций Госдумы 17 февраля. Об этом сообщил Сергей Миронов со ссылкой на администрацию Кремля.

«Встреча будет. Так как меня проинформировала администрация президента, на сегодняшний день планируется такая видеоконференция на 17 февраля», — сказал лидер «Справедливой России».

Встречи с главами думских фракций Путин проводит регулярно. На них обсуждаются текущие общеполитические вопросы и ключевые приоритеты законодательной повестки. Тему встречи российский лидер выбирает сам непосредственно перед встречей.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, что Владимир Путин проведет встречу в формате видеоконференции с главами фракций Госдумы 18 февраля. Он отметил, что идет подготовка к парламентским выборам и все фракции готовятся к ним.

В понедельник, 8 февраля, стало известно, какие темы затронет Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он поговорит о развитии страны, а также предстоящих выборах в Государственную думу.