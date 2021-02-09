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    09 февраля 2021, 11:27

    Президент встретится с лидерами думских фракций 17 февраля

    Юлия Булыгина

    Президент Владимир Путин встретится с главами фракций Госдумы 17 февраля. Об этом сообщил Сергей Миронов со ссылкой на администрацию Кремля.

    Президент встретится с лидерами думских фракций 17 февраля

    «Встреча будет. Так как меня проинформировала администрация президента, на сегодняшний день планируется такая видеоконференция на 17 февраля», — сказал лидер «Справедливой России».

    Встречи с главами думских фракций Путин проводит регулярно. На них обсуждаются текущие общеполитические вопросы и ключевые приоритеты законодательной повестки. Тему встречи российский лидер выбирает сам непосредственно перед встречей.

    Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, что Владимир Путин проведет встречу в формате видеоконференции с главами фракций Госдумы 18 февраля. Он отметил, что идет подготовка к парламентским выборам и все фракции готовятся к ним.

    В понедельник, 8 февраля, стало известно, какие темы затронет Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он поговорит о развитии страны, а также предстоящих выборах в Государственную думу.