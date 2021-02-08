Названы темы выступления Путина в послании Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию затронет тему развития страны, а также предстоящих выборов в Государственную думу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Речь идет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны. Вот об этом он и будет говорить», — рассказал представитель Кремля.

Песков указал, что грядущие выборы в нижнюю палату парламента непременно станут одной из тем традиционного послания Путина. Конкретной даты, когда президент России выступит с обращением, пока нет. Сообщения о том, что выступление Путина якобы запланировано на 23 февраля, не соответствуют действительности, заверил пресс-секретарь российского лидера.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва состоятся осенью 2021 года. Они пройдут в единый день голосования, 19 сентября.

Вице-спикер ГД Игорь Лебедев ранее назвал возможную дату встречи, которую Путин проведет с главами думских фракций. По словам депутата, она может состояться 18 февраля.