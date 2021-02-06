Названа предварительная дата встреча Путина с лидерами думских фракций

Встреча президента России Владимира Путина с главами фракций Госдумы может пройти ориентировочно 18 февраля.

Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«У нас есть информация, что данная встреча планируется со стороны руководства фракций Госдумы и ожидается примерно 18 числа (февраля), плюс-минус один-два дня», — приводит агентство слова своего собеседника.

Он не уточнил, в какое время планируется провести обсуждение и какие вопросы будут вынесены на повестку. Тему в начале встречи всегда определяет президент, отметил Лебедев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не анонсировал это событие.

Встречи с главами думских фракций Путин проводит регулярно. На них обсуждаются текущие общеполитические вопросы и ключевые приоритеты законодательной повестки.