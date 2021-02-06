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    06 февраля 2021, 21:31

    Названа предварительная дата встреча Путина с лидерами думских фракций

    Валерия Шафирко

    Встреча президента России Владимира Путина с главами фракций Госдумы может пройти ориентировочно 18 февраля.
    Названа предварительная дата встреча Путина с лидерами думских фракций

    Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с РИА «Новости».

    «У нас есть информация, что данная встреча планируется со стороны руководства фракций Госдумы и ожидается примерно 18 числа (февраля), плюс-минус один-два дня», — приводит агентство слова своего собеседника.

    Он не уточнил, в какое время планируется провести обсуждение и какие вопросы будут вынесены на повестку. Тему в начале встречи всегда определяет президент, отметил Лебедев.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не анонсировал это событие.

    Встречи с главами думских фракций Путин проводит регулярно. На них обсуждаются текущие общеполитические вопросы и ключевые приоритеты законодательной повестки.