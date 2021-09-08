Президент Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата», — сказал представитель Кремля в беседе с РИА «Новости».

Глава министерства погиб 8 сентября на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Вместе с оператором глава МЧС стоял у обрыва. Оператор поскользнулся и сорвался. Зиничев пытался спасти человека, но сам погиб. Ему было 55 лет. Сотрудник съемочной группы тоже умер.

РБК ранее сообщил, что Евгений Зиничев с оператором снимали учебный фильм для МЧС. Глава ведомства прилетел 8 сентября в Красноярский край, чтобы совместно с губернатором региона Александром Уссом проверить ход строительства новой пожарной части в Норильске.

Зиничев также был заместителем директора ФСБ России и временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.