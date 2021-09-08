Появилось видео с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым во время учений в Красноярске

СМИ опубликовали одно из последних видео главы МЧС Евгения Зиничева. Оно было снято менее суток назад на учениях в Красноярском крае. На видео он наблюдает за учениями.

Глава министерства погиб 8 сентября на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Он пытался спасти человека.

Евгений Зиничев вместе с оператором стояли у обрыва. Оператор поскользнулся и сорвался. Зиничев пытался его спасти. Сотрудник съемочной группы также погиб.

По данным РБК, Зиничев с оператором снимали учебный фильм для МЧС. Изданию в пресс-службе МЧС рассказали, что Зиничев прилетел 8 сентября в Красноярский край, чтобы совместно с губернатором региона Александром Уссом проверить ход строительства новой пожарной части в Норильске.

Учения должны были длиться два дня. За это время по плану отработка спасателями пяти сценариев чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он возглавил МЧС в мае 2018 года, сменив Владимира Пучкова. Тогда же он вошел в состав Совета безопасности.