Симоньян рассказала подробности смерти главы МЧС Евгения Зиничева

Министр МЧС Евгений Зиничев прыгнул с обрыва в воду за другим человеком, но разбился о камень. Он пытался спасти оператора, который поскользнулся и упал вниз. Об этом сообщила Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — написала она.

Симоньян уточнила, что оператор, которого пытался спасти Зиничев, тоже погиб.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В 2013 году он прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. С 2018 года Зиничев занял пост главы МЧС. Он также был заместителем директора ФСБ России и временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.

Зиничев прибыл на учения МЧС на территории Арктической зоны. Планировалось, что учения пройдут два дня: за это время спасатели должны были на практике отработать несколько сценариев ЧС природного и техногенного характера, которые могут случиться на территории Красноярского края. В их числе — взрыв резервуара с нефтепродуктами, разлив нефти в акваторию Енисея, природный пожар в тундре и пожар на судне с химически опасными веществами.