Власть 19 марта 2024, 19:24 Президент Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций Highland Gold РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин разрешил сделку по покупке 100% акций Highland Gold. Распоряжение главы государства опубликовали на официальном сайте правовых актов.

«Разрешить совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании акционерное общество „Хайлэнд Голд“», — указано в документе.

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Компания входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России. Основные проекты компании находятся в Хабаровском крае, Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке. Highland Gold и предприниматель Владислав Свиблов ранее оказались под санкциями США.

В конце февраля Путин подписал распоряжение, разрешающее сделки с контролируемыми иностранцами акциями «Полиметалла». Операции глава государства также разрешил с долями в уставном капитале ООО «Тасеевское».