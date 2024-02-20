Деньги 20 февраля 2024, 23:40 Путин разрешил совершать сделки с акциями иностранных инвесторов «Полиметалла» Путин подписал распоряжение о сделках с акциями АО «Полиметалл» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает сделки с контролируемыми иностранцами акциями АО «Полиметалл». Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, операции разрешены также с долями в уставном капитале ООО «Тасеевское».

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Ранее сообщалось, что золотодобывающая компания Polymetal International продаст российский бизнес структуре компании «Мангазея». Активы оценили в 3,69 миллиарда долларов. В эту сумму включили задолженность компании «Полиметалл».

Главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок из-за санкций ушли в отставку. При этом они продолжили работать в группе Polymetal International plc на территории Казахстана.