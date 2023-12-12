Мир 12 декабря 2023, 23:50 Российские золотодобытчики попали под санкции США США распространили санкции на золотодобытчиков Highland Gold и «Высочайший» Unsplash

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Минфин Соединенных Штатов наложил санкции на российскую золотодобывающую компанию ПАО «Высочайший» и ее основателя Сергея Докучаева. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.

Под ограничения также попали золотодобывающая компания Highland Gold и предприниматель Владислав Свиблов. Кроме этого, в черном списке оказался Экспобанк.

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Вечером 12 декабря стало известно, что Соединенные Штаты распространили антироссийские санкции на 200 компаний и 23 физлица. Под ограничения попали предприятия оборонной промышленности, в том числе завод имени Дегтярева и «Уралвагонзавод».

Канада также расширила перечень санкций в отношении России. В список вошли 30 физических лиц — их имена не раскрыли. Однако известно, что эти люди баллотировались на минувших выборах в новых регионах РФ. Некоторые выдвинули свои кандидатуры на различные должности в думе Херсонской области.