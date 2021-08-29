Президент Путин посетит космодром Восточный

Президент России Владимир Путин планирует посетить космодром Восточный после поездки во Владивосток на следующей неделе. Об этом этом сообщил телеканал «Россия 1».

На следующей неделе глава государства отправится во Владивосток, где примет очное участие в Восточном экономическом форуме. ВЭФ пройдет с 2 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил, что систему образования в стране нужно модернизировать. Необходимо учитывать новые требования, которые есть к профессии и квалификации педагога в современном обществе. Как отметил глава государства, в стране до сих пор остается очень высокой дифференциация качества образования среди школьников с пятого по девятый классы.

Ранее Путин назвал успешной работу Виталия Мутко на посту генерального директора проекта «Дом.РФ». Президент России отметил, что впервые в истории в России может быть действительно решен жилищный вопрос.