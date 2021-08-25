Путин призвал модернизировать систему образования в России

Президент России Владимир Путин заявил, что систему образования в стране нужно модернизировать. Необходимо учитывать новые требования, которые есть к профессии и квалификации педагога в современном обществе.

Об этом Путин заявил во время выступления на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит, работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе», — отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что в стране до сих пор остается очень высокой дифференциация качества образования среди школьников с пятого по девятый классы.

Он призвал проанализировать причины, по которым это происходит, и устранить различия в качестве образования. Для этого нужно оказать помощь тем учебным заведениям, которые пока не дотягивают до нужного уровня. Эта задача является одной из важнейших — как для федерального центра и регионов, так и для муниципалитетов.

Ранее президент предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он уточнил, что считает вопросы качества и доступности школьного образования крайне важными для всей России.