Владимир Путин заявил, что у России впервые есть шанс решить жилищный вопрос

Владимир Путин назвал успешной работу Виталия Мутко на посту генерального директора проекта «Дом.рф». Как сообщило «РИА Новости», президент России отметил, что впервые в истории в России может быть действительно решен жилищный вопрос.

«У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — сказал глава государства.

Президент добавил, что в данной сфере можно выделить много задач, которые сейчас стоят перед государством. Решать их будет в том числе и организация, подведомственная Виталию Мутко.

Сам генеральный директор «Дом.РФ» в ходе беседы с Владимиром Путиным озвучил статистку по жилищному вопросу. Он отметил, что примерно 70% российских семей хотели бы жить в частных домах. Это касается 40 миллионов человек, тогда как построить собственный дом пока удалось только 18 миллионам.