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    24 августа 2021, 23:30

    Владимир Путин заявил, что у России впервые есть шанс решить жилищный вопрос

    Ирэна Вороник

    Владимир Путин назвал успешной работу Виталия Мутко на посту генерального директора проекта «Дом.рф». Как сообщило «РИА Новости», президент России отметил, что впервые в истории в России может быть действительно решен жилищный вопрос.

    Владимир Путин заявил, что у России впервые есть шанс решить жилищный вопрос

    «У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — сказал глава государства.

    Президент добавил, что в данной сфере можно выделить много задач, которые сейчас стоят перед государством. Решать их будет в том числе и организация, подведомственная Виталию Мутко.

    Сам генеральный директор «Дом.РФ» в ходе беседы с Владимиром Путиным озвучил статистку по жилищному вопросу. Он отметил, что примерно 70% российских семей хотели бы жить в частных домах. Это касается 40 миллионов человек, тогда как построить собственный дом пока удалось только 18 миллионам.