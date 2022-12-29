Власть 29 декабря 2022, 04:23 Прежние подходы в отношениях с Западом не работают, заявил Лавров Глава МИД РФ Лавров: прежние подходы в отношениях с Западом не работают РИА «Новости»

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА «Новости» заявил, что если Россия когда-нибудь вернется к совместной работе с Западом, она будет строиться по-новому, прежние подходы не работают.

«Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают», — заявил Лавров.

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На сегодняшний день у России нет особого желания вести диалог с Западом, сейчас с западными странами очень мало возможностей для выстраивания диалога, считает Лавров.

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В 2023 году Россия продолжит защищать цели, имеющие жизненно важное значение для россиян и страны в целом, отметил министр иностранных дел в эфире Первого канала. Россияне должны оставаться оптимистами. Страна будет выполнять поставленные задачи последовательно, оставаясь готовой к равноправному диалогу и договоренностям, которые обеспечивали бы равную безопасность в Европе, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.