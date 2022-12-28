Власть 28 декабря 2022, 21:21 Лавров заявил о нежелании России общаться с Западом Глава МИД Лавров: сегодня у России не возникает особого желания вести диалог с Западом Pxhere

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На сегодняшний день у России нет особого желания вести диалог с Западом. Об этом заявил глава МИД страны Серей Лавров 28 декабря в интервью в передаче «Большая игра» на Первом канале.

Он отметил, что сейчас с западными странами очень мало возможностей для выстраивания диалога.

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«Да, собственно, и желания особого не возникает, когда читаешь заявления министров иностранных дел, премьеров, президентов о том, что нужно заниматься безопасностью Европы против России», — сказал он.

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По его словам, раньше упоминали выражение «без России», теперь же говорят «против России».

Министр иностранных дел также прокомментировал идею создания Европейского политического сообщества, которое можно назвать аналогом ОБСЕ, но без России и Белоруссии. Такую идею ранее озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Лавров напомнил, что именно он спустя время заявил о важности выстраивания с Россией каких-то структур безопасности. Европейское политическое сообщество взяло курс на укрепление, а весной они планируют провести очередной саммит и «втянуть в общем-то всех наших соседей, кроме Белоруссии», добавил дипломат.

В интервью он рассказал, что американские представители по дипломатическим каналам дали понять, что не хотят напрямую воевать с Россией.