Власть 28 декабря 2022, 21:40 Лавров рассказал о планах России на 2023 год Глава МИД Лавров: в 2023 году Россия продолжит защищать важные для страны цели Pixabay

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В 2023 году Россия продолжит защищать благородные цели, имеющие жизненно важное значение для россиян и страны в целом, рассказал глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «Большая программа» на Первом канале. Министр назвал собственные ожидания от следующего года реалистичными.

Глава МИД заявил, что россияне должны оставаться оптимистами. Лавров подчеркнул, что не считает себя пессимистом.

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«Я убежден, что мы через наше упорство, терпение, целеустремленность будем защищать те благородные цели <…> которые имеют жизненно важное значение для нашего народа», — рассказал министр иностранных дел.

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По словам Лаврова, Россия будет выполнять поставленные задачи последовательно, оставаясь готовой к равноправному диалогу и договоренностям, которые обеспечивали бы равную безопасность в Европе.

Власти США объявили, что поставят на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot. Россия поинтересовалась, означает ли это, что вместе с вооружением туда направят и американских военных. Заокеанские партнеры дали понять, что этого не будет, потому что Штаты не хотят воевать с РФ напрямую, отметил Сергей Лавров.