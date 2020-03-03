Премьер-министр Украины подал в отставку — спикер Рады
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, что Алексей Гончарук подал в отставку с поста премьер-министра Украины. Об этом стало известно на заседании фракции «Слуга народа».
Как пишет издание Strana.ua, во время доклада Разумкова на заседании присутствовал Зеленский.
В Верховной раде подтвердили, что уже получили заявление об отставке от премьер-министра.
«Сегодня поступило», — написал народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура журналистам.
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский предсказывал отставку Гончарука. Премьер-министр писал заявление на увольнение в январе, но тогда президент не принял его.
28 февраля Владимир Зеленский потребовал созвать Верховную раду на внеочередное пленарное заседание. Оно состоится 4 марта. Одним из вопросов повестки станет кадровые перестановки. Речь идет об отставках в Кабмине, а также НАБУ и Офисе генпрокурора.