Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, что Алексей Гончарук подал в отставку с поста премьер-министра Украины. Об этом стало известно на заседании фракции «Слуга народа».

Как пишет издание Strana.ua, во время доклада Разумкова на заседании присутствовал Зеленский.

В Верховной раде подтвердили, что уже получили заявление об отставке от премьер-министра.

«Сегодня поступило», — написал народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура журналистам.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский предсказывал отставку Гончарука. Премьер-министр писал заявление на увольнение в январе, но тогда президент не принял его.

28 февраля Владимир Зеленский потребовал созвать Верховную раду на внеочередное пленарное заседание. Оно состоится 4 марта. Одним из вопросов повестки станет кадровые перестановки. Речь идет об отставках в Кабмине, а также НАБУ и Офисе генпрокурора.