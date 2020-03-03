Депутат Рады анонсировал скорую отставку премьера Украины

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский рассказал, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук уйдет в отставку. Он уже написал заявление.

«Гончарук уже написал заявление об отставке и сказал своей команде, что он уходит. Так что это будет обсуждаться на фракции утром (3 марта — прим. ред.) в Верховной раде», — заявил Дубинский в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что Гончарук подготовил заявление об уходе после встречи с президентом Владимиром Зеленским в понедельник. Премьер готов принять это политическое решение. По словам депутатам, 3 марта во время заседании фракции «Слуга народа» эта тема может обсуждаться.

В прошедший понедельник Гончарук отрицал слухи о том, что написал заявление об отставке. Но премьер не исключил, что, возможно, проведет консультации по этому вопросу с Зеленским и Верховной радой.

Заявление об отставке по закону премьер-министр должен отдать на рассмотрение Рады. Для его принятия нужны голоса 226 депутатов. Уход премьера означает отставку всего правительства. Оно исполняет свои обязательства до формирования нового кабмина.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что новым премьер-министром может стать бизнесмен Сергей Тигипко. Его кандидатуру якобы должны одобрить уже в ближайшее время. Правда, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в конце февраля опроверг эту информацию.

Алексей Гончарук возглавляет правительство Украины с конца августа 2019 года. В январе 2020 года в Сети появились аудиозаписи разговоров, где якобы он на совещании с представителями Минфина и Национального банка раскритиковал экономические познания президента. После скандала Гончарук подал заявление об отставке, но тогда Зеленский его не принял.