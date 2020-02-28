Зеленский потребовал срочно созвать Раду

Владимир Зеленский потребовал созвать Верховную раду на внеочередное пленарное заседание. Данное распоряжение уже подписал председатель парламента.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Рады, внеочередное пленарное заседание состоится 4 марта.

«В соответствии с распоряжением председателя Верховной рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады», — указано в сообщении ведомства.

О причинах созыва заседания или вынесенных на рассмотрение вопросов в заявлении не сообщается.

Ранее заседание Верховной рады сорвалось из-за оппозиционного депутата Натальи Королевской. Она отказалась признать Россию агрессором, и ее из-за этого хотели выгнать. Члены Верховной рады начали кричать депутату: «Вон из Львова!», «Позор!», «Чемодан — вокзал — Россия!».