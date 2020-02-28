    28 февраля 2020, 21:40

    Зеленский потребовал срочно созвать Раду

    Арина Гудилова

    Владимир Зеленский потребовал созвать Верховную раду на внеочередное пленарное заседание. Данное распоряжение уже подписал председатель парламента.
    Зеленский потребовал срочно созвать Раду

    Как пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Рады, внеочередное пленарное заседание состоится 4 марта.

    «В соответствии с распоряжением председателя Верховной рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады», — указано в сообщении ведомства.

    О причинах созыва заседания или вынесенных на рассмотрение вопросов в заявлении не сообщается.

    Ранее заседание Верховной рады сорвалось из-за оппозиционного депутата Натальи Королевской. Она отказалась признать Россию агрессором, и ее из-за этого хотели выгнать. Члены Верховной рады начали кричать депутату: «Вон из Львова!», «Позор!», «Чемодан — вокзал — Россия!».