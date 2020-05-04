Правительство выделило на лекарства и средства защиты от коронавируса 10 млрд рублей
В России закупят лекарства и оборудование для пациентов с коронавирусом, а также дополнительные средства защиты для медицинского персонала. Всего на эти цели потратят 10 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.
Одна часть денег пойдет на медикаменты, а также специальное оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. Другая часть будет потрачена на защитные средства для врачей и медсестер — это маски, перчатки, респираторы и специальные противоэпидемические костюмы.
Ранее стало известно, что медицинские маски на подмосковных предприятиях стали производить в три смены.
Лекарств и средств индивидуальной защиты региону хватит на месяц, но запасы будут постоянно пополнять. Ранее в Подмосковье заключили контракт на миллион защитных костюмов для врачей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Всего в России, по последним данным, 145 268 заболевших COVID-19, 14 939 из них — пациенты в Подмосковье.