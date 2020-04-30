Лекарств и средств индивидуальной защиты Подмосковью хватит на месяц. Запасы будут пополнять

Подмосковье активно закупает средства индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков и лекарственные препараты для лечения пациентов с СОVID-19. Сейчас в регионе есть практически месячный запас всего необходимого. Об этом в эфире канала «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что регион большое количество ресурсов задействовал для покупки лекарств и средств защиты.

«Мы такое количество денег и ресурсов (самолетов, машин) направили на покупку СИЗ, что сейчас у нас не недельный запас, а практически месячный — и СИЗ, и лекарства», — уточнил Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что костюмы и респираторы для врачей постоянно закупаются и запасы пополняются. Так, 28 апреля был заключен контракт на миллион костюмов для медиков. В день расходуется порядка 20 тысяч костюмов.

Для лечения пациентов с COVID-19 используется ряд препаратов. Если у человека легкая степень заболевания, то лечение проводится на дому.

«Если пациент в легкой степени ковид-инфекции, он лечится на дому. Вызов делается в поликлинику, врач приходит к пациенту на дом и приносит с собой препараты. Один из них — это „Гидроксихлорохин Плаквенил“, который имеется сейчас в достаточном количестве. Помимо него, врач имеет „Интерферон“ — это капли в нос и ряд антибиотиков», — уточнила Ирина Полетыкина, директор государственной аптечной сети «Мособлмедсервис».

Она подчеркнула, что пациенту не нужно приходить в поликлинику, больницу или аптеку. Врач придет на дом, а лекарства доставят после назначения. Платить за медикаменты тоже не нужно.

«Платить деньги не надо, это бесплатное обеспечение. Также применяется „Гидроксихлорохин“, „Лопинавир“, „Ритонавир“, „Тоцилизумаб“ и „Инфибета“. У нас сейчас „Плаквенила“ достаточно на 10 тысяч пациентов, но в следующий месяц мы получаем 70 тысяч упаковок, которых будет хватать на 35 тысяч пациентов. Поликлиники обеспечены всеми необходимыми препаратами на две недели. Если заканчивается, мы подвозим ежедневно в режиме 24 на 7», — рассказала Полетыкина.

Губернатор отметил, что Министерство здравоохранения Подмосковья сейчас занимается тем, чтобы весь алгоритм работал исправно.

«Сейчас Минздрав занимается тем, чтобы амбулаторно была понятная доставка: лечащий врач назначает — лекарства доставляют. Говорю главврачам за этим тщательно следить», — сказал Воробьев.

В Подмосковье выделили еще около 27 миллиардов рублей для борьбы с COVID-19. Деньги преимущественно направят на ремонт больниц, средства защиты для врачей, приобретение новых аппаратов искусственной вентиляции легких или другие нужды.