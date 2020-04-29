Контракт на миллион защитных костюмов для врачей заключили в Подмосковье

Врачей обеспечивают всеми средствами защиты в Подмосковье. Регион, не переставая, наращивает выпуск масок и респираторов. А 28 апреля был заключен контракт на миллион костюмов для врачей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы месяц назад использовали порядка шести-семи тысяч защитных костюмов, бахил и респираторов. Сегодня это количество увеличилось до 20 тысяч. Мы постоянно делаем закупки, в неделю 200-300 тысяч. Вчера контракт на миллион костюмов заключили», — рассказал Воробьев в эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Глава региона добавил, что когда в Подмосковье вводили ограничения, В начале карантина действительно были случаи, когда медики не в инфекционках не носили костюмов и не были защищены. Что касается респираторов и масок, то этих средств защиты хватало и тогда и сейчас. Воробьев особо отметил, что заражения врачей никому не удалось избежать, так как на них в эти дни сейчас легла самая большая нагрузка.

В больницах Московской области для лечения зараженных коронавирусом хватает как лекарств, так и оборудования. Сейчас власти региона активно закупают компьютерные томографы для проверки легких.

Ранее стало известно, что Подмосковье выделит 2,2 миллиарда рублей на выплаты медикам, которые сейчас находятся на передовой борьбы с 2019-nCoV.

Всего в Московской области 10 917 инфицированных. От COVID-19 в регионе умерли 90 человек. Подмосковные медики вылечили 389 пациентов, которые заразились коронавирусом.