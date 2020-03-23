Старшим жителям Подмосковья выплатят компенсацию из-за самоизоляции

Пожилым жителям Московской области и людям с хроническими заболеваниями посоветовали соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Власти региона выплатят три тысячи рублей для компенсации возможных дополнительных расходов. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы постарались сделать так, чтобы в этот период у вас возникало меньше проблем. Оплачивать телефон, интернет, коммуналку давно можно дистанционно, но если вдруг у вас возникнут с этим трудности, не нужно идти в банк. Попросите родственников или знакомых или просто отложите до середины апреля. Мы сделаем так, чтобы блокировок и пеней для вас не было. Понимаю, что у вас все равно могут возникнуть дополнительные расходы. Поэтому мы предусмотрели выплату 3000 рублей, половина которой будет перечислена авансом начиная с ближайшего четверга, а вторая половина — после того, как период самоизоляции завершится, 14 апреля. Конечно, при условии, что правила не будут нарушены», — сказал он.

Губернатор напомнил, что, по последним данным, в Московской области COVID-19 заболели 35 человек, причем с пятницы число подтвержденных случаев удвоилось. Он призвал внимательнее отнестись к режиму самоизоляции для сдерживания вируса.

Воробьев призвал жителей старше 65 лет, а также тех, у кого, несмотря на любой возраст, есть хронические заболевания, оставаться дома с 26 марта по 14 апреля. При этом губернатор отметил, что дышать свежим воздухом можно и нужно, но не в людных местах. Продукты и лекарства могут доставить подмосковные социальные службы вместе с волонтерами.

Он также отметил необходимость воздержаться от поездок на общественном транспорте. Тем, кто работает, нужно перейти на удаленный режим или уйти в отпуск с сохранением 100% заработной платы. Для получения больничного нужно обращаться в областной Минздрав — номер горячей линии 8-800-550-50-30.

Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться. Если они будут в безопасности, наша система здравоохранения сможет эффективно противостоять вирусу Андрей Воробьев.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце декабря. По всему миру число заболевших COVID-19 превышает 292 тысячи человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России вирус выявили у 367 человек.