Правительство России представит план по восстановлению экономики 1 июня

«План будет представлен в установленные сроки, то есть завтра», — отметил он.

В план по восстановлению экономики России включили около 500 мероприятий по разным направлениям. Он состоит из девяти разделов и будет реализовываться в три этапа.

В апреле Путин поручил правительству подготовить к 1 июня общенациональный план по восстановлению России от последствий пандемии коронавируса. На прошлой неделе Песков заявил, что презентация доклада президенту не будет проходить в «закрытом режиме». Однако формат презентации не был определен.

Общенациональная программа будет рассчитана на 2020–2021 годы. Ее задача — обеспечить более динамичный выход из кризисной ситуации, повысить реальные доходы населения, снизить безработицу до уровня не более 5%. Кроме того, нужно добиться устойчивого роста экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, развития экспорта и активного импортозамещения.

Россия ввела различные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. В стране закрылись торговые центры, рестораны, непродовольственные магазины. За время распространения новой инфекции российские медики выявили 405 843 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 171 883 пациента.