Правительство рассказало о плане восстановления экономики
«На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней», — привела пресс-служба кабмина слова премьер-министра Михаила Мишустина.
Он добавил, что сейчас план включает в себя девять разделов и порядка 500 мероприятий различной направленности. С помощью этого документа власти хотят повысить доходы россиян, снизить уровень безработицы и обеспечить устойчивый рост экономики страны.
Выполнить разработанный план планируют до конца 2021 года. Документ о шагах для восстановления экономики поручил сделать президент Владимир Путин.
Россия столкнулась с различными ограничительными мерами из-за ситуации с коронавирусом. В стране закрыли торговые центры, рестораны и другие организации. За время распространения инфекции российские медики подтвердили 379 051 случай заболевания COVID-19. Вылечить удалось 150 993 пациентов.