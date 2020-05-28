Правительство рассказало о плане восстановления экономики

Россия начинает постепенно оживлять различные отрасти после коронавируса. Правительство страны уже озвучило план по восстановлению экономики, который рассчитан до конца 2021 года.

«На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней», — привела пресс-служба кабмина слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Он добавил, что сейчас план включает в себя девять разделов и порядка 500 мероприятий различной направленности. С помощью этого документа власти хотят повысить доходы россиян, снизить уровень безработицы и обеспечить устойчивый рост экономики страны.

Выполнить разработанный план планируют до конца 2021 года. Документ о шагах для восстановления экономики поручил сделать президент Владимир Путин.

Россия столкнулась с различными ограничительными мерами из-за ситуации с коронавирусом. В стране закрыли торговые центры, рестораны и другие организации. За время распространения инфекции российские медики подтвердили 379 051 случай заболевания COVID-19. Вылечить удалось 150 993 пациентов.