Власти подготовили запрет на въезд иностранцев в Россию

Исключение сделают только для дипломатов, членов официальных делегаций, экипажей воздушных и речных судов, поездов, а также тех, кто приехал на похороны родственников, и иностранцев, которые постоянно живут в России.

«Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщил, что объявление о закрытии границ власти могут сделать в ближайшую среду, 18 марта. Дата вступления документа в силу не уточняется.

Новый проект закона распространяется в том числе и на граждан Белоруссии.

Сегодня стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей. Он пояснил, что это делается для предотвращения массового распространения коронавируса.

Такое решение вызвало эмоциональную реакцию Александра Лукашенко, который заявил, что в Белоруссии ситуация спокойная, тогда как «Россия вся полыхает от коронавируса». Однако в этих условиях Минск на закрытие границ не пошел.

В пресс-службе российского Кабинета министров уточнили, что ограничение для въезда с территории Белоруссии ввели в связи с тем, что Минск не принял никаких мер, чтобы не пропускать через свою территорию зараженных коронавирусом иностранных граждан.

«Утверждения же белорусской стороны, что Россия якобы „вся полыхает от коронавируса“, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Белоруссии заражение коронавирусом диагностировали у 36 граждан. Трое из них уже вылечились. В России зафиксировали 93 случая заражения. Большая часть носителей коронавируса вернулась из-за границы. Только семь человек заразились после контакта с носителями. Пока выздоровели только четыре человека. Остальные находятся в стационаре.