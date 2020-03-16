Лукашенко расстроился из-за закрытия Россией границы с Белоруссией

Лукашенко пришел в недоумение после новости о том, что «родная Россия» закрыла границу с Белоруссией. Он назвал риторическим вопрос, кто от кого должен закрываться.

«Самая большая для нас [не проблема, а ответственность] — это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Белоруссией», — приводит агентство БелТА слова белорусского президента Александра Лукашенко.

Он подчеркнул, что «Россия вся полыхает от коронавируса», тогда как в Белоруссии ситуация спокойная. Лукашенко задался вопросом, кто же в такой ситуации от кого должен закрывать границу.

Президент Белоруссии призвал местные органы власти постоянно напоминать людям о мерах предосторожности в связи с пандемией и не паниковать во время работы с людьми.

О том, что Москва закрывает российско-белорусскую границу в связи со вспышкой COVID-19, сообщил 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин. Распространившийся по всему миру после появления в Китае коронавирус убил уже 6,5 тысячи человек. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии.