Власть 22 августа 2023, 18:37 Повышение МРОТ будет гораздо выше инфляции — Путин Президент Путин: повышение МРОТ на 18,5% позитивно скажется на доходах россиян Пресс-служба Кремля

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Повышение минимального размера оплаты труда в России позитивно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона работников. С 1 января МРОТ поднимут сразу на 18,5%, заявит президент России Владимир Путин, сообщил ТАСС.

«Запланировано повышение <…> будет гораздо выше инфляции», — подчеркнул глава государства в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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Путин также отметил, что в этом году реальные доходы россиян растут, увеличивается и средняя зарплата по экономике. Власти продолжат индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие выплаты.

«Темпы экономического роста в стране достаточно устойчивые», — добавил российский лидер.

Президент также добавил, что масштабные вложения государства в инфраструктуру и капитальные объекты стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса, писал RT. Российские производители уже занимают освобожденные западными компаниями ниши.

Ранее Путин рассказал о планах выделить ресурсы на долгосрочные проекты до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что важно четко понимать, где работа выстроена эффективно, а где есть отставания.