Власть 22 августа 2023, 18:03 Путин рассказал о планах выделить ресурсы на долгосрочные проекты до 2030 года Путин указал на необходимость реализации долгосрочных планов до 2030 года РИА «Новости»

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Россия в обязательном порядке будет реализовывать долгосрочные планы до 2030 года. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Для того, чтобы двигаться дальше, нам необходимо четко понимать, где работа выстроена эффективно, а где есть отставания, где копятся нерешенные пока вопросы», — отметил Путин.

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Кроме того, президент России указал выделить дополнительные средства на долгосрочные проекты. По его мнению, страна не должна медлить с уже намеченными на будущее планами.

«Выделить дополнительные финансовые и иные ресурсы по тем или иным направлениям, чтобы в целом сохранить, выдержать наши долгосрочные планы, просчитанные, как я уже сказал, до 2030 года», — заявил глава государства.

Путин указал на важность планирования. По его словам, Россия должна знать, какие проекты будут выполняться в ближайшей и в долгосрочной перспективе. Это будет влиять и на выбор технологий, требующихся для решения различных задач. Планы помогут точно определить, какие отрасли нужно будет форсировать. В качестве примера он привел вопрос с жильем, социальными и инфраструктурными объектами.

Он добавил, что российские компании заняли новые ниши в производстве, включая освобожденные иностранными фирмами сферы.