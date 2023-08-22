Власть 22 августа 2023, 18:03 Путин отметил, что российские производители уже занимают освобожденные западными ниши Президент Путин: производители РФ заняли освобожденные Западом ниши рынка Freepik

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Российские производители активно занимают рыночные ниши, освобожденные западными бизнесменами. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили», — процитировал главу государства ТАСС.

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Президент добавил, что значительные вложения государства в инфраструктуру и капитальные объекты способствуют росту инвестиционной активности частного бизнеса.

Путин также констатировал, что несмотря на пессимистичные прогнозы экспертов, главным образом западных, российская экономика стала одной из пяти крупнейших в мире по итогам 2022 года. Российскому бизнесу пришлось перетерпеть несколько сложных месяцев в середине года, однако уже в третьем квартале наметился — и до сих пор продолжается — экономический рост. Особенно высокие темпы роста демонстрируют отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов.