Власть 19 января 2023, 13:37 Поставки Украине оружия для ударов по России выведут конфликт на новый уровень Песков: конфликт на Украине обострится при поставках оружия для ударов по России Defense.gov

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Если Запад будет поставлять киевскому режиму оружие для ударов по России, то конфликт выйдет на новый уровень. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что сама дискуссия о поставках Украине вооружения для атаки российских территорий чрезвычайно опасна.

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«Это (поставки Украине вооружений, способных наносить удары по России — прим. ред.) будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности», — сказал он.

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Песков также прокомментировал публикацию зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что ядерные державы никогда не проигрывают в важных конфликтах. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, это высказывание никак не противоречит ядерной доктрине России.