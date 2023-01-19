19 января 2023, 13:37
Поставки Украине оружия для ударов по России выведут конфликт на новый уровень
Песков: конфликт на Украине обострится при поставках оружия для ударов по России
Если Запад будет поставлять киевскому режиму оружие для ударов по России, то конфликт выйдет на новый уровень. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
Официальный представитель Кремля отметил, что сама дискуссия о поставках Украине вооружения для атаки российских территорий чрезвычайно опасна.
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«Это (поставки Украине вооружений, способных наносить удары по России — прим. ред.) будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности», — сказал он.
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Песков также прокомментировал публикацию зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что ядерные державы никогда не проигрывают в важных конфликтах. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, это высказывание никак не противоречит ядерной доктрине России.
Дмитрий Песков
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